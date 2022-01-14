İnönü’ye isale hattı projesi için 500 bin TL hibe

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 'Martlıbaşı Suyu' isale hattı projesine 500 bin TL‘lik hibe verildiğini söyledi.

Başkan Bozkurt, “Hemşerilerimiz için büyük önem arz eden 'Martlıbaşı Suyu' isale hattı projemiz için, ilçemize İlbank tarafından 500 bin TL hibe tahsis edildi. Verilen bu hibe ile yapılacak 2 kilometrelik isale hattı yenilenmesi ve su deposunun yapılması projesi ilçemize değer katacak. Proje sayesinde 75 adet kültürel mahalle çeşmesi yenilenecek ve içme suyu verecek şekilde faaliyete geçecek” diye duyurdu.



“Vekilimizin desteği İnönülü hemşerilerimizle”

Başkan Kadir Bozkurt, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay’a özel olarak teşekkür ederek, “Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay, İnönü’yü ziyaretinde, proje ile ilgili ayrıntılı bilgi almış ve projeyi gerçekleştirmek istediğimiz alanı yerinde görmüştü. Sonrasındaki girişimlerimize de tam destek verdi ve projeyi Ankara’da İnönülü hemşerilerimiz adına takip etti. En son 23 Kasım’da birebir ilgililer ile görüşerek projemizi ve ilçemizin bu projeye olan ihtiyacını anlatı. Çıkan bu sonuçtan dolayı vekilimize İnönülü hemşerilerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlçemize değer katacak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalar ile ilgili vekilimizin desteğini hep yanımızda hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.