Eskişehir'de Aralık ayında 3 bin 674 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir'de 2021 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 153 oranında artarak 3 bin 674 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eskişehir'de 2021 Aralık ayı sayılarına göre 952 adedi ilk elden 2 bin 722 adedi ise ikinci elden olmak üzere toplamda 3 bin 674 konut satışı gerçekleşti. Kentte satışı yapılan 3 bin 674 konutta ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 352,2 oranında artarak 909 adet oldu. Diğer satışlar ise yüzde 121oranında artış görülmesiyle 2 bin 765 adet oldu. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 909 konutun 238 adedi ilk, 671 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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