Üreten sanayiye finansman desteği

Eskişehir Sanayi Odası ve Şekerbank arasında imzalanan protokol ile Eskişehir Sanayi Odası Üyeleri uygun şartlarda finans kredisi imkânlarından faydalanabilecek.

İmza töreni öncesi değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, "Şekerbank Eskişehir Merkez Şube ile 2021 yılında düzenlediğimiz ve 900’e yaklaşan üyemizin yeni koşullara göre değişen finansman ihtiyaçlarını, kendi finansal yapısına uygun ödeme seçenekleri ile karşılamada faydalı olduğunu gördüğümüz protokolümüzü 2022 yılı için yeniledik. Eskişehir Sanayi Odası olarak üyelerimizin üretim ve istihdamlarına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Protokol hakkında bilgi veren Şahin, ESO üyelerinin kredi faiz oranı avantajlarından faydalanabilmenin yanında, 3 ay ödemesiz dönemli ve üretici firmanın finansman yapısına uygun şekilde 3 ayda bir taksit ödemeli krediler, uygun komisyon oranı ile teminat mektubu gibi avantajlar sunulacağını belirtti.

Yenilenen protokole dair bilgi veren Şekerbank Merkez Şube Müdürü Çağlar Doğan ise “Sorumlu ve yapıcı bankacılık anlayışımızla 68 yıldır üretenin yanında yer alan bankamız, üretimin finansmanında ekonomik etkilerin en aza indirilebilmesi için Eskişehir Sanayi Odası üye firmalar lehine çalışmalarına devam edecektir” diye konuştu.

Banka ve Oda arasında yapılan protokole ESO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin ve Şekerbank Merkez Şube Müdürü Çağlar Doğan imza attı.

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