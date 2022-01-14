Yaya yollarında kural tanımayan motosikletler Hamamyolu’nu kullanan motosikletler yayalara zor anlar yaşatıyor

Eskişehir’de vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya yollarından hızlıca ilerleyen motosikletler büyük tehdit oluşturuyor.

Odunpazarı’nda işlek yaya yollarından biri olan Hamamyolu Caddesi’nden, yasak olmasına rağmen vatandaşların arasından hızla geçen motosikletler tehlike saçıyor. Trafik Kanununun 66’ncı maddesi gereği bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürülmesi yasak. Bu kurala uymayanlar hakkında, ilgili kanun gereği 154 TL para cezası kesilmesine rağmen, sürücüler yine de yaya yolunu kullanıyor. Motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçların kuralsız kullanımının trafik ve yaya güvenliğinde oluşturduğu tehdit vatandaşları tedirgin ediyor. O yolu kullanan vatandaşlar, sıkı tedbirlerin alınması konusunda yetkililere çağrıda bulundu. İki tekerlekli araçları kullananlar ile vatandaşlar arasında ise kısa sürede tartışmaların yaşandığı çevre esnaftan öğrenildi.

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