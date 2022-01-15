Eskişehirspor Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Eskişehirspor yarın kendi sahasında ağırlayacağı Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor 20212022 sezonunun ikinci yarısında ilk maçını yarın kendi sahasında Teco Karacabey Belediyespor ile oynayacak. Yarın 13.00’da oynanacak maç için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Suat Kaya ve ekibi yönetiminde bugün gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklar tamamlandı. Isınmanın ardından pas ve koordinasyonun yanı sıra taktik çalışmalarının yapıldığı son antrenmanda sportif sakatlığı bulunan Ömer Bayramoğlu yer almadı. Hasan Ulaş Uygur ise fizyoterapist eşliğinde antrenmana katıldı.

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