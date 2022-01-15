Meteoroloji zirai dona karşı uyardı

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Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.

Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskişehir'de yaşanacak zirai dona karşı çiftçileri uyardı. İl genelinde eksi 1 ile 5 derece arasında değişen hava sıcaklığının, gece saatlerinde merkezde ve ilçelerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığından dolayı oluşabilecek zirai don olayları için faaliyete devam eden çiftçilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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