Zengin: “Her kapıyı açan bir anahtar olmaya geliyoruz” TÜGİAD Eskişehir Şubesi açıldı TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin: “Eskişehir’in Türkiye’de öncü şehir olması yolunda etkin rol oynayacağız” TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: “Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularına önem veriyoruz”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Açılış toplantısına Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, derneğin şube başkanları ve üyeleri, siyasi parti ve belediye temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Açılış konuşması, TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin tarafından gerçekleştirildi.



“TÜGİAD’ın etkin gücünü Eskişehir için kullanacağız”

Zengin, açılış konuşmasında, “Dünya hızla gelişiyor. Biz bu değişime ayak uydurmak değil, değişimin kendisi olmak istiyoruz. Bu hızlı değişimde Türkiye’nin ve Eskişehir’in etkin olmasını istiyoruz. Dışarıdan izleyen değil, oyunu kuran bir ülke ve şehir ekonomisine sahip olmak istiyoruz. Sesimizi yükselteceğiz, ama bu ses ülkemiz ve şehrimiz için olacak. Ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında birçok faaliyete ve projeye imza atacağız. TÜGİAD olarak bulunduğumuz her ortamda çözüm önerileri sunan, kamuoyuyla paylaşan olacağız. TÜGİAD’ın etkin gücünü Eskişehir için kullanacağız. Eskişehir’in Türkiye’de öncü şehir olması yolunda etkin rol oynayacağız. TÜGİAD olarak Eskişehir’in gelişiminde ve ilerlemesinde her kapıyı açan bir anahtar olmaya geliyoruz. Ülkemizin ve kendimizin çıkarlarını hep korumaya, muhafaza ve müdafaa etmeye geliyoruz. Biz Eskişehir ve ülke sevdalısıyız” ifadelerini kullanarak sahneye davet ettiği ekip üyelerini tanıttı.



“Serkan Başkan ve ekibi TÜGİAD’ı çok daha farklı noktalara taşıyacaklardır”

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, derneğin 1986 yılında kurulduğundan beri ilk kadın başkan olarak görev aldığını belirterek son olmamayı umduğunu dile getirdi. Dernek olarak nicelikten çok niteliğe değer verdiklerini vurgulayan Başkan Çevikel, “Çok nitelikli kadın ve erkek hep birlikte hep Eskişehir’i hem ülkemizi ileri doğru götürmeyi umuyoruz. Bizim çalışma alanımız, dünyaya uyum sağlamak, hatta öne geçmek. Bilhassa önem verdiğimiz konular dijitalleşme ve yeşil dönüşüm. İstihdam, meslek edinme projelerimizi inşallah Serkan Başkanımla beraber yapacağız. Uluslararası bir fon kurduk, bunu gençlerimize, Türk girişimlerine fon sağlayabilmek için kurduk. Umuyorum ve biliyorum ki Serkan Başkan ve ekibi TÜGİAD’ı çok daha farklı noktalara taşıyacaklardır. Bu bir bayrak yarışı. Benim bundan hiçbir şüphem yok. Ben elimden ne geliyorsa her zaman birebir sizlerle beraber sahada çalışmak isterim” diye konuştu.

