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TÜGİAD Eskişehir Şubesi açıldı

DHA

TÜGİAD Eskişehir Şubesi açıldı


Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi'nin kuruluş tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Törene katılan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Yaklaşık 900 üyemiz, 60 milyar doları bulan ticaret hacmi ve yurt dışında açtığımız 13 temsilcilikle çalışmaya, ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz" dedi.Bir otelde düzenlenen TÜGİAD Eskişehir Şubesi'nin kuruluş tanıtım törenine; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş,TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ile çok sayıda davetli katıldı.'İLK KADIN BAŞKAN OLARAK GELDİM'TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, derneğin kuruluşundan itibaren seçilen ilk kadın başkan olduğunu belirterek, "TÜGİAD Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek Genç İş İnsanları Derneği olarak kuruldu. O günden bugüne yaklaşık 900 üyemiz, 60 milyar doları bulan ticaret hacmi ve yurt dışında açtığımız 13 temsilcilikle çalışmaya, ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz 1986'dan beri seçilmiş ilk kadın başkan olarak geldim, inşallah son da olmaz. Hedefimiz kadın üye sayısını yüzde 50 oranında artırmaktı. Bu yıl kadın üye sayısında Fransa ve Kanada'dan sonra üçüncü sırada tamamladık ve ülkemize güzel bir sonuç getirdik. Biz genel kurula çıkarken 'dünya bambaşka bir yöne doğru gidiyor' dedik. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm. Başından beri bunu söylüyoruz. Bu sebeple Eskişehir çok önemli. Eskişehir'i dünya takip ediyor. Covid, Kar, fırtına hiç fark etmiyor, yazın ya da kışın biz nerede bir felaket bölgesi var, o bölgeye ilk ulaşanlardanız" diye konuştu.'SİVİL TOPLUM HEPİMİZİN GELECEĞİDİR'Sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin güçlenmesini ve hükümet ile özel sektör sisteminin çalışmasını sağladığını ifade eden TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, "Sivil toplum hepimizin geleceğidir. Sivil toplum kuruluşu sivil inisiyatif demektir. Sivil toplum kuruluşları toplumsal sorunları bağımsız olarak ele alan, kamuoyunu bilgilendiren, aydınlatan ve çözüm önerilerini sunan kuruluşlardır. Toplumun kendisi tarafından kurulan STK'lar, toplumun genelini aydınlatır. STK'lar hem demokrasinin güçlenmesine ve hem de hükümet ile özel sektörün içinde bulunduğu sistemin çalışmasını sağlar. STK'ların sadece koltukta oturma kuruluşları olmamasını üyelerine ve kentine katkı sağlamasını istiyoruz. Bu sebeple sesimizi yükselteceğiz. Ama bu ses ülkemiz ve şehrimiz için olacak" dedi'SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜCÜ TOPLUMDAN GELİR'Çalışmalarına gönüllülük esasıyla devam ettiklerini söyleyen TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ise, "Şehirlerimiz için, ilçelerimiz için, ülke ekonomisi için neler yaparız gayretinde bulunduk. Fikirler ürettik, projeler geliştirdik. Ne kadar çok proje yaptıysak o kadar çok eleştirildik. Eksikler bulundu. Ne zaman ki hiçbir şey yapmadık, hiçbir sorun yok. Sivil toplum örgütleri maalesef böyle. Bizler bu çalışmalarımıza gönüllülük esasıyla devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının gücü, kuvveti toplumdan gelir. Toplumdan karşılık buluyorsa o sivil toplum örgütü son derece güçlüdür" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Merkez Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)
2022-01-15 20:44:51

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