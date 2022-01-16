Buz tutan Porsuk Çayı’nda kartpostallık manzaralar Bir kısmı donan Porsuk havadan görüntülendi Porsuk’un üzeri karla kaplandı

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Eskişehir’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Eskişehir’de soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde etkisini gösteren ayazla birlikte Porsuk Çayı’nın bir kısmı buz tuttu. Buz tutan çay drone ile havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar yağışı sonucunda ise donan alanların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Yürüyüş yapmak için Porsuk kenarına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da sıfır derecenin altında seyredecek.

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