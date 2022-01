Atıklar, Tepebaşı’nda kazanıma dönüşüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından her yıl binlerce ton atığın geri dönüşümü sayesinde kazanım sağlanırken, 2021 yılında da 8 bin 608 ton ambalaj atığının yanı sıra tonlarca farklı türden atık ile ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Sürdürülen çalışmalar ile 2021 yılında da tonlarca atığın geri kazanımını sağlayan Tepebaşı Belediyesi, atık toplama sisteminin düzenli işleyişi ve toplama miktarları açısından verimli bir yılı geride bıraktı. 2009 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte, Tepebaşı’nda atıkların kaynağında ayrı toplanması için kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları yapılırken, 2012 yılı itibariyle bütün mahallelerden ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik sistem kurularak, Türkiye’deki en yaygın toplama ağlarından biri oluşturuldu. Mahallelerde, okullarda ve iş yerlerinde yapılan bilgilendirme çalışmaları ile Tepebaşı halkının duyarlılığı birleşince, atık toplama rakamlarında her yıl artış gözlendi.



Sıfır Atık Belgesi

2020 yılında 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçiren Tepebaşı Belediyesi, belediye hizmet binasına Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir’in ilk belediyesi olmayı da başardı. Ayrıca Doğal Yaşam Merkezi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Alzheimer Konukevi ile Fen İşleri Şantiyesi de Tepebaşı Belediyesi’nin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan merkezleri oldu.



300’e yakın toplama noktası oluşturuldu

Ambalaj atıklarını toplamak için mahallelerin sosyoekonomik yapısına uygun şekilde ambalaj atık toplama aparatları konumlandırıldı. Bitkisel atık yağların toplanması için ise okullar, siteler, muhtarlıklar ve Belde Evleri’ne bitkisel atık yağ bidonları konularak yaklaşık 300’e yakın toplama noktası oluşturulmuştur. Ayrıca ilçede, atık piller, atık ilaçlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE) ve tekstil atıkları için de uygun toplama aparatları, vatandaşların kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumda. Bunun yanı sıra vatandaşlar için hacimli eşyalar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi belli atık kodlarında atıklarını kendi imkanları ile Tepebaşı Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ne bırakabiliyor.



Rakamlar ile atık miktarları

Tepebaşı Belediyesi geri kazanım çalışmaları kapsamında ise 2021 yılında; 8 bin 608 ton ambalaj atığı, 92 ton bitkisel atık yağ, 165 ton tekstil atığı, 1 buçuk ton atık pil, 3 ton atık ilaç, 422 kg atık elektrikli ve elektronik eşya ile 12 ton da ömrünü tamamlamış lastik toplanarak ülke ekonomisine fayda sağlandı.



Başkan Ataç’tan Eskişehirlilere teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çevrenin korunması ve atıkların toplanmasında gösterdiği duyarlılıktan dolayı Eskişehirlilere teşekkür ederek, “2009 yılından bu yana geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağladığımız tonlarca ambalaj atığı topluyoruz. Her bir atık grubu için uygun aparatları, vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumdayız. Bu gayretlerimiz neticesinde Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini Eskişehir’de alan ilk belediye oldu. Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ve çevre duyarlılığı kazanması için okullarda gerçekleştirdiğimiz çevre bilinci konulu eğitimlere 2010 yılından bu yana devam ediyoruz. Eskişehirliler de bu konuda son derece duyarlı davranarak bizlere destek oluyor. Tüm hemşehrilerime Eskişehir’e ve doğaya sahip çıktıkları için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

