TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor’u 21 mağlup etti.



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Murat Türkoğlu xx, Servet Bozkurt xx, Volkan Kaan Topal xx

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Onur Arı xxx, Tolga Yakut xx (Kaan Gaman dk. 81 ?), Berkay Tanır xx (Metehan Toprak dk. 86 ?), Muhammet Yahya Akbulut xx, Onurhan Uyanık xx (Arda Okumuş dk. 90 ?), Sezgin Coşkun xxx, Eray Ertorun xx, Buğra Çağlıyan xx (Hasan Şen dk. 90 ?), Bartu Göçmen xx, Hasan Alp Altınoluk x (Ömer Söyler dk. 46 xxx)

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan x, Ahmet Eren xx, Berk Ali Nızam x (Ömer Kuşan dk. 46 x), Ömer Yıldız xx (Kaan Yüksel dk. 67 xx), Bekir Can Kara xx (Ata Kurtuluş dk. 83 ?), Umut Sözen xx (Uğur Türk dk. 67 x), Hakan Arslan xx, Mevlüt Çelik xxx, Sadık Arda Yılmaztürk x, Sergen Yatağan x (Dijlan Aydın dk. 67 x), Harun Kavaklıdere xx

Goller: Onur Arı (dk. 45), Ömer Söyler (dk. 75) (Eskişehirspor), Mevlüt Çelik (dk. 86) (Karacabey Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ahmet Eren, Kaan Yüksel, Veysel Sapan (Karacabey Belediyespor), Buğra Çağlıyan, Eray Ertorun, Cengiz Köseer (Eskişehirspor)

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