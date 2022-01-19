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Temizlik işi için iletişime geçtiği kişinin ahlaksız teklifiyle hayatının şokunu yaşadı Ekmek parası için mücadele ederken karşılaştığı duruma tepki gösterdi Ahlaksız teklifle şok yaşayan Seher Sarıkaya: “İnsanların ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı” “Bu tür olayların son bulmasını diliyorum”

İHA

Eskişehir'de yaşayan Seher Sarıkaya, iş ilanı için sosyal medyadan ulaştığı şahsın ahlaksız teklifine maruz kalınca hayatının şokunu yaşadı.

Temizlik işi için iletişime geçtiği kişinin ahlaksız teklifiyle hayatının şokunu yaşadı Ekmek parası için mücadele ederken karşılaştığı duruma tepki gösterdi Ahlaksız teklifle şok yaşayan Seher Sarıkaya: “İnsanların ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı” “Bu tür olayların son bulmasını diliyorum”

Eskişehir’de yaşayan Seher Sarıkaya, iş ilanı için sosyal medyadan ulaştığı şahsın ahlaksız teklifine maruz kalınca hayatının şokunu yaşadı.
Eskişehir’de temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, sosyal medyada iş ilanlarına bakarken, “Pazar günü ev temizliği yapılacak” diye paylaşım yapan Sevcan U. isimli şahsa mesaj yoluyla ulaştı. Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.’nun mesajlaşma esnasında yazdığı “Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın” teklifi karşısında şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya hesabından mesajlaşmaları yayınlayan Sarıkaya, “İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı” sözleriyle olaya tepki gösterdi.

“Bu tür olayların son bulmasını diliyorum”
Ahlaksız teklifle karşılaşan Seher Sarıkaya, “Bazen gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsanlar ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı. İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Sosyal medyadan da günlük iş bakıyordum. Sevcan U.’nun temizlik işi ilanını görünce mesaj attım. Fiyat konusunda anlaştık. Sonra ‘ben evde çalışıyorum evde müşterim var, gitsin yazacağım’ dedi. Ben de o an yaptığı iş doğrultusunda şüphelendim. Sonrasında bana ‘evli misin’ diye sordu. O an niyetini anladım. Bana ‘gel beraber çalışalım günlük bin TL kazanırsın’ diye ahlaksız teklifte bulundu. Şok oldum ve hemen tersleyip konuşmayı bitirdim. Böyle olaylarla vatandaşlar çok sık karşılaşıyor. Bu tür olayların son bulmasını diliyorum” diyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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