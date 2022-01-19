Türk Halk Müziği Korosu 48. Yıl Sanat Gecesi ve Sezon Ortası Konseri yoğun ilgi gördü

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, 48. Yıl Sanat Gecesi ve Sezon Ortası konserini Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirdi.

Şef Ahmet Kızılok tarafından yönetilen 50 kişilik dev koro, yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen türküleri başarıyla sunuldu. Covid19 önlemleriyle gerçekleştirilen konsere, Eskişehirli türkü severler yoğun ilgi gösterdiler. Konsere TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Odunpazarı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sinan Gülşen ve çok sayıda davetli katıldı. Konserin son bölümünde TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Reyhan Ediş sahne aldı. Güzel sesi ve türküleriyle büyük beğeni toplayan Reyhan Ediş'e TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya tarafından şilt ve çiçek takdim edildi. Ahmet Kızılok tarafından başarıyla yönetilen koro, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.