Eskişehir’in İnönü ilçesinde kar tatili

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bugün (19 Ocak Çarşamba) tatil edildi. İnönü ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi.

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