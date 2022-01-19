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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiddetli kar hayvan pazarını boş bıraktı

İHA

Eskişehir'de kurulan hayvan pazarı, kar yağışından dolayı boş kaldı. Gelen az sayıdaki hayvan sahibi de erken saatte geri döndü.

Şiddetli kar hayvan pazarını boş bıraktı

Eskişehir’de kurulan hayvan pazarı, kar yağışından dolayı boş kaldı. Gelen az sayıdaki hayvan sahibi de erken saatte geri döndü.
Eskişehir’de her hafta çarşamba günü kurulan hayvan pazarında, bugün sessizlik hakimdi. İki gündür şehrin genelinde etkisini gösteren kar yağışı, pazar alanını da beyaza bürüdü. Normal şartlarda sabah erken saatlerde hayvan sahiplerinin gelmesiyle hareketliliğin başladığı pazar alanında, bu hafta sakinlik vardı. Olumsuz hava koşullarından dolayı hayvan satıcılarının bir çoğu gelmedi. Gelenler de müşteri olmadığı için erkenden pazar yerinden ayrıldı.
Normalde erken saatlerde gelen hayvan satıcıları, müşteri durumuna göre öğle saatlerine kadar pazar alanında vakit geçiriyordu. Bu haftaki olumsuz hava koşullarından dolayı müşteri gelmeyince, satış umuduyla gelen az sayıdaki hayvan sahibi de erkenden geri döndü. Sabah saat 10’dan sonra pazar alanı, sokak hayvanlarına kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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