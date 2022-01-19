Soğuk hava kar sevincini yaşamalarına engel olmadı Eskişehir’i beyaza bürüyen kar en çok çocukları sevindirdi Yağan karın tadını, sevinçle oynayan çocuklar çıkardı Çocuklar soğuğa aldırış etmeden karın üstüne yatarak eğlendi

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Eskişehir’de kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, karın üstüne yatarak keyifli zaman geçirdi.

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Sokak ve parkları beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler oluştururdu. Zaman zaman yağmaya devam eden kar, şehir merkezinde yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Bu durumu fırsata çeviren çocuklar, aileleri ile parklara akın etti. Kar sevincini doyasıya çıkaran çocuklar, soğuğa aldırış etmeden karın üstüne yatarak oynadı. Kartopu da oynayan çocukların keyifli anları, iç ısıtan görüntüler oluşturdu.

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