Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yeniden tam akreditasyon aldı

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Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından ikinci kez “Tam Akreditasyon” almaya hak kazandı.

Eczacılık Fakültesi’nin ilk tam akreditasyonu 6 Ocak 2015 ile 6 Ocak 2022 tarihlerini kapsamakla birlikte, Değerlendirme ve İzleme Ziyaret Ekibinin fakültede gerçekleştirdiği inceleme sonrasında ikinci kez tam akreditasyon almaya uygun görüldü. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, akredite eczacılık fakülteleri arasında da ilk sıralarda yer aldı.

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