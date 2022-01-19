Polis ekipleri kazaların önüne geçmek için kolları sıvadı

Eskişehir’de yaşanan maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından oluşan yağ birikintisi, polis ekiplerinin desteğiyle kısa sürede temizlendi.

Eskişehir’de 2 gündür etkisini gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Zaman zaman düşen görüş mesafesinin yanı sıra kayganlaşan yollar birçok sürücünün kaza yapmasına neden oldu. Bugün sabah saatlerinde de EskişehirAnkara Karayolu’nda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası hasar alan araçlardan yola akan yağ, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Farklı bir kazanın yaşanmaması için kolları sıvayan trafik polisleri, yoldaki biriken kar ve yağın temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi. Trafik polislerinin duyarlılığı sayesinde yol, kısa sürede diğer sürücüler için tehlikesiz hale geldi.

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