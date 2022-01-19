Buzlu yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.
Kaza, EskişehirSeyitgazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Seyitgazi'ye seyir halinde olan Süleyman Ç., yönetimindeki 26 BV 310 plakalı kamyonet Yenikent Mahallesi yakınlarında karlı ve buzlu yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Süleyman Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.