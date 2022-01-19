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Kent Evi projesi davasında yargılanan Başkan Büyükerşen suçlamayı kabul etmedi Yılmaz Büyükerşen’in ‘görevi kötüye kullanmaya azmettirmek’ suçundan yargılandığı dava ertelendi

İHA

Kent Evi projesi davasında yargılanan Başkan Büyükerşen suçlamayı kabul etmedi Yılmaz Büyükerşen’in ‘görevi kötüye kullanmaya azmettirmek’ suçundan yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla açılan ‘Kent Evi Yapım İşinin İhalesi’ davası duruşmasında Büyükerşen suçlamayı kabul etmedi.
Eskişehir’deki Kent Park içerisinde 2014 yılında tamamlanması planlanan ve 17 milyon 853 bin TL bedel ile ihale edilen Kent Evi yapım işinde, mevzuata aykırı yapım işi iptalleri ile kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmadığı suçlamalarıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen hakkında ‘görevi kötüye kullanma suçuna azmettirmek’ suçundan, dosyada yer alan diğer 7 sanık hakkında ise ‘zincirleme görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, ihale hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğince yapılan incelemeye yer verildi. İnceleme raporuna göre, 13 Ağustos 2014 tarihinde işin yapımına fiilen başlandığı, ancak projede ihtiyaç duyulan artışların yapılması halinde yüzde 17,42 oranında iş artışının olacağının anlaşılmasına karşın idarenin söz konusu artışı onaylayarak mevzuatın koymuş olduğu yüzde 10 sınırını aşarak mevzuatın dışına çıktığı tespit edildi. İncelemede proje değişikliklerini Başkanlık Oluru yazısı ile uygun gören ve imza atan yapı denetim görevlileri, dönemin yapı işleri şube müdür vekili ve fen işleri dairesi başkan vekilinin görevlerini kötüye kullandıkları anlaşıldığı belirtildi.

Büyükerşen suçlamayı reddetti
Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemedeki savunmasında üzerine atılı ‘görevi kötüye kullanmak suçuna azmettirmek’ suçlamasını reddeden Büyükerşen, “Benim kanunsuz emir vermem mümkün değil. Daire başkanlarım vardır” dedi.
Mahkeme heyeti, dosya hakkında yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

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