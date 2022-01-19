Eskişehir'de kar durdu, soğuk hava etkili (2)

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KAR, KAZALARA YOL AÇTI

Eskişehir´de kar yağışı etkisini kaybetmesine rağmen ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oldu. Beylikova ilçesinde İhsan Özüdoğru, kullandığı 06 BNB 495 plakalı otomobiliyle Doğanoğlu Mahallesi´ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak takla atan ve ters dönen otomobilde sürücü Özüdoğru ve yanındaki eşi Gülay Özüdoğru yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özüdoğru çifti ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Seyitgazi ilçesinde ise Süleyman Çetinkaya´nın kullandığı 26 BV plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Çetinkaya ile yanındaki Hüseyin Suna yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´nde kaldırıldı. Kazalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-01-19 17:15:57



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