Alkollü sürücünün neden olduğu kazada park halindeki 4 araç birbirine çarptı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Kazada park halindeki 4 araç birbirine çarparken, otomobilde bulunan Mine U. yaralandı. Otomobil sürücüsü Ergül D.'nin ise 1.78 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi´nde meydana geldi. Ergül D. yönetimindeki otomobil, Yunus Emre Caddesi´ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı. Kazaya neden olan sürücünün otomobili, önündeki 4 aracın da birbirine çarpıp zarar görmesine neden oldu. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Mine U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mine U., Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Ergül D.´nin ise yapılan kontrolünde 1.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ergül D. ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi´ne götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-01-20 00:57:28
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