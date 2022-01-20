Eskişehir OSB’de Dijital Dönüşüm Merkezi kuruluyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), dijital dönüşümünü sağlamak ve enerji verimliliğine katkı sağlamak amacıyla ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ kuruyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve enerji verimliliğine katkı sağlamak amacıyla ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ kurmak için düğmeye bastı. Sanayi kuruluşlarının entegre olarak dijital dönüşümlerini hızlandıracak Dijital Dönüşüm Merkezi ile EOSB’deki firmaların yanı sıra KOBİOSB’deki kuruluşlara da kesintisiz hizmet sunulacak. Eskişehir OSB’nin dijital dönüşümünü sağlayacak ve enerji verimliliğine katkı sağlayacak merkez için Midsoft Yazılım Donanım LTD. ŞTİ. ile sözleşme imzalandı.

Eskişehir OSB toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Bölge Müdürü Erhan Tatar, OSB Çevre Birim Sorumlusu Suzan Eroğlu Önpeker, Midsoft Yazılım Donanım Kurucusu Taşkın Akkurt katıldı. İmza töreninde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB bünyesindeki işletmelerin kaynak kullanımının kontrolünden, verimliliğin artmasına kadar izlenebilir bir sistem kurmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için işletmelerin dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Hayata geçireceğimiz bu merkez ile kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet sunmuş olacağız. Amacımız bilginin ve teknolojinin üretildiği, paylaşıldığı bir merkez olarak baş döndürücü bir hızla gelişen dijital teknolojilere uyumunu sağlamak ve firmalarımızın bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek en önemli önceliğimiz” dedi.



31 milyon metrekare alana sahip olan bölgemizin tamamını kapsayacak

Kurulacak olan merkez hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2021 Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında Eskişehir OSB olarak sunduğumuz, sanayi kuruluşlarının entegre olarak dijital dönüşümlerini hızlandıracak Dijital Dönüşüm Merkezi projesi kabul edilmişti. Proje kapsamında Dijital Dönüşüm Merkezinin Donanım ve Yazılımlarının temini, montajı, kurulumu için Midsoft Yazılım Donanım firması ile sözleşme imzalandık. Gerçekleştirilecek proje kapsamında organize sanayi bölgemiz sınırlarını kapsayacak ve tüm kuruluşların ortak kullanabileceği, yenilikçi bir teknoloji olan “LPWAN Düşük Güç Geniş Alan Network” kablosuz iletişim ağı ve bu sistemin yönetimini sağlayacak bir yazılım katmanı kurulacak. 31,1 milyon metrekare alana sahip olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin tamamını kapsayacak şekilde 25 adet ağ geçidi olarak adlandırılan cihazlar ile LPWAN kablosuz iletişim ağı kurulacaktır. Cihazlar arasındaki haberleşmede ise LoRaWAN iletişim protokolü tercih edilecektir” dedi.



Eskişehir OSB bünyesinde birçok dijitalleşme uygulaması başlatılacak

Başkan Küpeli, sözlerini, "Oluşturulacak platformunun ilk uygulamaları yine proje kapsamında Eskişehir OSB tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca 1. ve 2. KOBİOSB’de uzaktan sayaç okuma faaliyeti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Pilot çalışmalara katılacak 1. KOBİOSB’deki 100 firma enerji tüketimi verilerini izleyebileceği bir sistem ile projenin ilk kullanıcıları olacak. Uzaktan sayaç okuma, verilerin değerlendirilmesi, anlamlandırılması, enerji verimliliği çalışmalarına yön vermesi başlıklarında detaylı çalışmalar gerçekleştirilecek. Elde edilen veriler sayısal olarak paylaşılacaktır. Projenin tamamlanması ardından öncelikli olarak EOSB bünyesinde birçok dijitalleşme uygulaması başlatılacak. Enerjinin günümüzde daha da maliyetli hale geldiği böyle bir dönemde bu projeyle, sayaçların tamamının uzaktan okunması, enerji tüketim analizleri ile enerji arzının koordinasyonu, firmaların enerji verimliliği çalışmaları yapması için altyapı imkânı sunulması, firmalar açısından OSB içinde araçlarına koyacakları sensörler vasıtasıyla hem bu araçlarını hem de taşınan mallarının takibi sağlayabilecekler, yine üretim hatlarına yada makinelerine koyulacak sensörlerle uzaktan makinelerinin çalışma ve üretim verilerini de takip etme imkanı bulacaklar, ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi birçok alt başlıkta projeler başlatılacaktır.” diye sürdürdü.

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