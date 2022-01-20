Eskişehir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu İnternet üzerinden araçlarını satmak isteyen çok sayıda vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandırdılar Noterde satış işlemini mesai bitimine yakın gerçekleştirip ödeme yapmadılar, mağdurlara senet ve sahte banka dekontu verdiler Şüpheliler adliye çıkartılırken birinin kızı 'Baba' diye bağırdı, diğerinin annesi çocuğuna 'Niye yaptın' diye feryat etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, sanıkların, vatandaşları internet sitelerinde satışa koydukları ikinci el motorlu taşıtları satın almak için iletişime geçerek güven telkin ederek araç satışı için pazarlık yaptıkları, noterde satış işlemini mesai bitimine yakın gerçekleştirip ödeme yapmadıkları belirtildi. Sanıkların devamında ise EFT saatinin geçtiği bahanesiyle bir sonraki gün ödeme olacağını söyleyip geri ödememek üzere senet ve sahte banka dekontu düzenleyerek mağdurlara veren, ayrıca iş yerlerine davet ederek güven tazeleyip kendi üzerlerine tescil ettirdikleri araçların iş birliği yaptıkları kişilerin üzerlerine devrederek ellerinden çıkardıkları belirlendi. Açıklamada, bu yolu izleyerek çok sayıda vatandaştan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL toplayarak mağduriyetlerine sebep olan 4'ü cezaevinde bulunan 13 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtildi. Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve araç satışları ile ilgili dokümanların ele geçirildi. Zanlılardan 1'i polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken 8'i adliyeye sevk edildi.



Birinin kızı 'Baba' diye bağırdı, diğerin annesi çocuğuna 'Niye yaptın' diye yalvardı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisinin kızı 'Baba' diye bağırarak sarılmaya çalıştı. Polisler engel olunca kız gözyaşları içinde içeri girdi. Başka bir şüphelinin annesi de "Şerefsiz köpeklere uydunuz, adi köpeklere uydunuz, oğlum yapma dedim dinlemedin. Buraya kurban olurum sana ben. Allah kahretsin o yaptıranları" diye feryat etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.