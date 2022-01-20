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Meteoroloji’den Eskişehir için aşırı soğuk hava uyarısı Soğuk havanın önümüzdeki perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor

İHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de hafta sonundan itibaren etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk hava konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den Eskişehir için aşırı soğuk hava uyarısı Soğuk havanın önümüzdeki perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de hafta sonundan itibaren etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk hava konusunda uyarıda bulundu.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yağışlı ve soğuk hava, bu hafta sonundan itibaren Eskişehir genelinde etkili olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi gününde itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk havanın etkisi ile kent genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve aralıklı kar yağışlı havanın, 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Ayrıca yapılan uyarıda; aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışı, çığ tehlikesi ve zirai don konusunda vatandaşların ve yetkililerin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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