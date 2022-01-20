Eskişehirspor´un forma sırt reklamı Turkovac oldu



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİRSPOR Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, forma sırtına reklam alamadıklarını ifade ederek, koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı Turkovac´ı formalarına eklediklerini açıkladı. Şimşek, "Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor. O zaman biz de gururumuz yerli ve milli aşımız Turkovac´ın reklamını yapmaktan onur duyarız" dedi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, takım forması sırtına yerli ve milli aşı Turkovac´ı reklam olarak eklediklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından Turkovac yazılı formaların fotoğraflarını paylaşan Şimşek, "Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor. O zaman biz de gururumuz yerli ve milli aşımız #Turkovac`ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Aşınızı olun" diye yazdı. Paylaşımda ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´yı da etiketledi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-01-20 17:54:01



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