Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 bin lira dolandırmışlar (2)

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8 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir´de ikinci el otomobil sahiplerini sahte para transferi yöntemiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2022-01-20 23:08:35



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