Eskişehir’de 141 bin 513 öğrenci bugün karne alıyor

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Eskişehir genelinde eğitim gören 141 bin 513 öğrenci, 20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi kapsamında bugün karne alıyor.

20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün son bulurken, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Eskişehir genelinde bulunan 495 okulda eğitim gören 141 bin 513 öğrenci, karne almaya hazırlanıyor. Ayrıca öğrencilerle birlikte 11 bin 838 öğretmen de 6 Şubat 2022’ye kadar eğitim öğretime ara verecek.

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