Eskişehir’de öğle saatlerinde yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışlar hakkında uyarıda bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde çok bulutlu hava ve yağış uyarısında bulundu. Öğle saatlerinde başlaması beklenen yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışının, ilerleyen saatlerde kar şekline döneceği ve gece saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya ile Eskişehir’in batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklığının ise 2 ile 5 derece arasına artması bekleniyor.

Yapılan açıklamada; kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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