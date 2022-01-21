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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı

İHA

Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı

Bebeklerde henüz 6 aylıkken çıkan ilk dişlere yapılacak olan düzenli bakım ve kontroller, gelecekte oluşabilecek sorunlara karşı da koruma sağlıyor.
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Beyza Alkaç Ekici, "Bebekler henüz 68 aylıkken yani ilk dişleri çıkar çıkmaz ağız temizliğine başlanmalı" ifadeleriyle anne babaları uyardı.
Anne babalar, çocuklarının sağlığı için her ayrıntıya dikkat ediyor. Vitaminler, mineraller ihmal edilmiyor. Ancak kimi zaman, tüm vücut sağlığını yakından ilgilendiren dişler ihmal ediliyor. “Süt dişleri nasıl olsa değişecek” diyerek çürüyen dişlerin tedavi edilmemesinin kalıcı sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Acıbadem Eskişehir Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Beyza Alkaç Ekici, “Bebekler henüz 68 aylıkken yani ilk dişleri çıkar çıkmaz ağız temizliğine başlanmalı. Kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce diş yüzeyleri ıslatılmış temiz bir tülbent veya gazlı bez yardımıyla temizlenebilir” diyor. Çocukların sağlıklı ağız ve diş yapısı için altı ayda bir kontrole götürülmesi de vurgulayan Dr. Beyza Alkaç Ekici, böylece diş hekimi fobisinin de önlenebileceğini söylüyor.
Süt dişleri konuşmada da etkili
Ağız hastalıkları en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Dünya nüfusunun yüzde 90’ında çürük ve diş eti hastalıkları gibi sorunların görüldüğünü söyleyen Dr. Beyza Alkaç Ekici, “Ne yazık ki çocuklarda da durum farklı değildir. Oysa çocukların diş sağlığı da yetişkinlerinki kadar önemlidir” diyor. İlk dişlerin genellikle 6. aydan itibaren çıktığını ve süt dişi olarak tanımlandığını, bebeğin beslenmesinin yanı sıra konuşmasında da önemli rol oynadığını anlatan Dr. Beyza Alkaç Ekici, şu ifadelerde sözlerine devam etti:
“Çürük süt dişleri, beslenme esnasında ağrıya neden olur. Bu da yemek yemeden kaçınmayı beraberinde getirir. Ayrıca bebekler diş yapısındaki bozukluklara bağlı olarak bazı sesleri çıkarmakta güçlük çekebilir. Yine çürük dişler boyut kaybına bağlı olarak kalıcı dişler için gereken boşluğu tutamaz hale gelebilir. Bu durumlar ileride oluşabilecek yer darlığına davetiye çıkarabilir. Erken çocukluk çağı çürükleri, sadece ağız sağlığını değil genel sağlığı da etkiler. Tedavi edilmeyen diş çürükleri romatizmadan kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa da yol açabilir.”
Şeker ve asit içerikli yiyecekler baş düşman
Özellikle şeker ve asit içerikli beslenme, yetersiz ağız hijyeni alışkanlıkları ve koruyucu uygulamalardan yeterli faydalanmama gibi etmenlerin çürük gelişiminde başrol oynadığını ifade eden Dr. Beyza Alkaç Ekici, “Bebeklik çağından itibaren çocukların ağızdiş sağlığı, çeneyüz bölgesi gelişimi takip edilmeli, koruyucu önlemlerle çocuklarda çürük oluşmamasına dikkat edilmeli” dedi.
Önemli olan diş fırçalama alışkanlığıdır
Bebeklikten başlayan diş temizliğine, çocukların arka dişlerinin çıkmasından itibaren yani 2 buçuk veya 3 yaşından sonra diş fırçası da ekleniyor. Okul öncesi dönemdeki çocukların uygun tekniklerle dişlerini fırçalamasının güç olduğunu belirten Dr. Beyza Alkaç Ekici, “Bu yaşlarda önemli olan çocuğa diş fırçalama alışkanlığını edindirmek. Küçük çocuklar genellikle dişlerinin görünen ve kolay ulaşılan kısımlarını fırçalıyor. Çürükleri önlemek için dişlerin arasının ve üst yüzeylerinin temizlenmesi gerektiği için anne baba kontrolü önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
Çocuklarda diş çürümesinin önlenmesi için sağlıklı beslenme ve düzenli ağız bakımının yapılması gerekenlerin başında geldiğini kaydeden Dr. Beyza Alkaç Ekici, uygulanabilecek yöntemler hakkında da şunları söyledi:
“Diş çürükleri genellikle azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerinde bulunan ve fissür olarak tanımlanan oluklarda başlamaktadır. Bu olukların ‘fissür örtücü” malzemeyle kapatılması ile yemek artığı ve diş dokusu arasındaki temas önlenmekte ve böylece çürük gelişim riski azaltılmaktadır.”

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