Gaffar Okan Eskişehir’de de unutulmadı

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Eskişehir'de bir süre görev yapan Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 21’inci yılı nedeniyle Eskişehir Reşadiye Camiinde öğle namazı öncesinde Mevlidi Şerif okutuldu.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır’da uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 6 yıl görev yaptığı Eskişehir’de ölümünün 18’inci yılında anıldı. Cuma namazı öncesinde Reşadiye Camiinde okutulan Mevlidi Şerif’e çok sayıda vatandaş ve polis memuru katılım gösterdi.

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