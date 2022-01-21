Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu

İHA

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, öğrenciler tarafından “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu sergilendi.
Okulun Konferans Salonunda gerçekleşen gösteriye Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Hamza Tınas ve Yavuz Ayva, Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır ve yönetimi, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Öğretmen ve öğrencilere tam not”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okul öğretmenlerinden İdil Çeliker’in seslendirdiği “Mevla’nın Yedi Öğütü” adlı eseriyle başlayan program, öğretmen Salih Çağrı Bayrak’ın Mehmet Akif Ersoy’un Bülbül şiirini seslendirmesi ve Hikmet Ertan’ın asker uğurlaması gösterisiyle devam etti. Daha sonra Türkçe Öğretmeni Gönül Türüt Kesim’in yazdığı ahilik geleneğinin anlatıldığı “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tek perde olarak sahnelenen eser, büyük beğeni toplarken, öğrenciler ve öğretmenler ise performanslarıyla uzun süre alkışlandı.

“Hepinizle gurur duyuyorum”
Oyunun ardından söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yeni bir okul olmasına rağmen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin pek çok ilklere ve başarılara imza attığını söyledi. Ortaya koydukları performanstan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Başkan Küpeli, “Bu okulumuzun ilk tiyatro gösterisi. Hepinizle gurur duyuyorum, emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” dedi.

“Türkiye’nin en güzel, en kaliteli okulu”
Türkiye’nin en güzel, en kaliteli okulunu yaptıklarını aktaran Başkan Küpeli, “Bugün sanayiciler olarak nitelikli işgücüne ihtiyacımız var. Hedefimiz ara eleman açığını kapatacak, mesleğini iyi öğrenmiş bireyler yetiştirmek. İnanıyorum bizim okulumuz bunu başaracaktır. Okulumuz ilk mezunlarını verdikten sonraki ilerleyen yıllarda 390’a yakın çok iyi yetişmiş gencimizi Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız” diye konuştu.

“Birçok başarıya imza atacaksınız”
Daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “İlimize Eskişehir OSB yönetimi tarafından kazandırılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Organize sanayi bölgelerine açılacak olan mesleki liselerinin neden gerekli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bugünkü tiyatro oyununda çocuklarımız bize ahiliğin ne manaya geldiğini çok iyi ve yaşayarak anlattılar. Ahilik kültürünü tanıttığınız ve canlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok başarılıydınız. Daha birçok başarının altına imza atacağınıza canı gönülden inanıyorum. Hepinizi kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ücretsiz yemek hizmetine sömestr arası
YEREL HABERLER Ücretsiz yemek hizmetine sömestr arası
Hafta sonu İnönü’de kızak şenliği var
YEREL HABERLER Hafta sonu İnönü’de kızak şenliği var
SEV’den Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER SEV’den Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ...
Gaffar Okan Eskişehir’de de unutulmadı
YEREL HABERLER Gaffar Okan Eskişehir’de de unutulmadı
Eskişehir’de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili dava görülmeye başladı İlk savunmasını yapan katil zanlısı: “Birisi kulağımın arkasına bira şişesiyle vurdu”
YEREL HABERLER Eskişehir’de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü ...
Bakan Kurum'dan ekmek teknesi çalınan kadının gözyaşlarını dindiren jest Talihsiz kadının sesini duydular Motosikleti çalınan Zeliha Akbulut: “Hayatımda aldığım en güzel hediye” “Bundan sonra sayenizde hep güleceğim, artık geceleri rahat uyuyacağım” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik: “Zeliha ablamız inşallah bir daha ağlamayacak”
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan ekmek teknesi çalınan kadının ...
Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı
YEREL HABERLER Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı
Eskişehir’de öğle saatlerinde yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de öğle saatlerinde yağış bekleniyor
(ÖZEL) Yedi yıl önce felç olan Filistinli gencin yüzü Eskişehir’de güldü Uzm. Dr. Türkan Tünerir: “Tek başına yürüyebilmeye başladı”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yedi yıl önce felç olan Filistinli gencin yüzü ...
Eskişehir’de 141 bin 513 öğrenci bugün karne alıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de 141 bin 513 öğrenci bugün karne alıyor
(ÖZEL) Kendileri kadar ürünlerini de düşünüyorlar Eksi 10-13 derece soğukta tezgah açan pazarcı esnafı soğuktan korunmak için büyük çaba gösteriyor Tezgâhları başında soba yakarak ısınmaya, ürünlerinin da donmasını engellemeye çalışıyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kendileri kadar ürünlerini de ...
(ÖZEL) Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı? Doğuştan var olduğunu anlaşılan 7,5 santimetrelik kist ESOGÜ’de tedavi edildi İki aşamalı başlatılan tedavi ve operasyonla sağlığına kavuşan Tuğçe Tüfek: “Yapamayacaklarını söyleyerek başka şehirlerdeki hastanelere yönlendirdiler” ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Nesrin Saruhan: “Hem sinirle ilişkiliydi, hem de alt çene kemiğini zayıflatmıştı” “Kisti hem sinirden uzaklaştırdık, hem de alt çenede yeni kemik oluşumunu bekledik”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne ...
Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 bin lira dolandırmışlar (2)
YEREL HABERLER Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 ...
Sağlık Bakanı Koca’dan Eskişehirspor’a teşekkür
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca’dan Eskişehirspor’a teşekkür
Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 12’ye yükseldi
YEREL HABERLER Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı ...
Eskişehirspor´un forma sırt reklamı Turkovac oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor´un forma sırt reklamı Turkovac oldu
Etkinlikler insan ve işyeri yoğunluğu olan yerlerde yapılamayacak
YEREL HABERLER Etkinlikler insan ve işyeri yoğunluğu olan yerlerde ...
Meteoroloji’den Eskişehir için aşırı soğuk hava uyarısı Soğuk havanın önümüzdeki perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Eskişehir için aşırı soğuk hava ...
Tepebaşı kırsal mahallelerde kar ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı kırsal mahallelerde kar ile mücadele sürüyor
Karın ardından gelen güneşli hava vatandaşı sokağa döktü Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı
YEREL HABERLER Karın ardından gelen güneşli hava vatandaşı sokağa ...
Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 bin lira dolandırmışlar
YEREL HABERLER Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 ...
Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 bin lira dolandırmışlar
YEREL HABERLER Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 ...
Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 bin lira dolandırmışlar
YEREL HABERLER Sahte para transferiyle araç sahiplerini 1 milyon 500 ...
Camları buzla kaplanan araçlarınızı temizlerken bu önerileri dikkate alın Donan araç camları sahiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Camları buzla kaplanan araçlarınızı temizlerken bu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.