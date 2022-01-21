Minik 1'lerin ilk karne sevinci

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Eskişehir’de 1’inci sınıf öğrencisi miniklerin karne sevinci görenlerin içini ısıttı.

20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sona eriyor. Türkiye çapında milyonlarca öğrencinin yanı sıra karne heyecanını ilk kez yaşayan 1’inci sınıf öğrencilerinin mutluluğu göz doldurdu. Eskişehir Meserret İnel İlköğretim Okulu’nda okuyan minik 1’ler, bugün ilk kez karne aldı. Sömestr tatiline girmeden önce sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle son kez buluşan öğrenciler, ilk karneleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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