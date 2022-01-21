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‘Adalar’ı ikiyi bölen rezaletin gerçek yüzü İHA’nın görüntülediği fotoğrafların tarih ve saati, ‘Asılsız haber’ iddialarını böyle yalanladı Bugün saat 11.30 sıralarında çekilen fotoğraflar haberin gerçekliğini ortaya koyuyor

İHA

Eskişehir'in önemli turistik bölgelerinden olan Porsuk Çayı etrafındaki yürüme yollarında birbirine zıt manzaraları gösteren İHA muhabirlerin çektiği fotoğrafların gün ve saati, 'yalan haber' iddiaların aksine 'Adalar'da bir garip durum' başlığı ile servis edilen haberin gerçekliğini ortaya koydu.

‘Adalar’ı ikiyi bölen rezaletin gerçek yüzü İHA’nın görüntülediği fotoğrafların tarih ve saati, ‘Asılsız haber’ iddialarını böyle yalanladı Bugün saat 11.30 sıralarında çekilen fotoğraflar haberin gerçekliğini ortaya koyuyor

Eskişehir’in önemli turistik bölgelerinden olan Porsuk Çayı etrafındaki yürüme yollarında birbirine zıt manzaraları gösteren İHA muhabirlerin çektiği fotoğrafların gün ve saati, ‘yalan haber’ iddiaların aksine ‘Adalar'da bir garip durum’ başlığı ile servis edilen haberin gerçekliğini ortaya koydu.
Kentteki yoğun kar yağışından sonra Porsuk Çayı etrafındaki Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerine ait yürüme yollarının bir tarafının çamur ve balçıkla kaplı, diğer bir tarafının temiz olması vatandaşların yanı sıra çevre esnafının da tepkisine neden olmuştu. Porsuk Çayı’nın Odunpazarı Belediyesi’ne ait olan bölümündeki kar yığını, çamur ve kötü görüntüye karşılık, Tepebaşı Belediyesi’ne ait bölümdeki temizlik, çekilen fotoğraflarla da ortaya konulmuştu.
Yaşanan bu garip durumu anlatan haberin servis edilmesinin ardından, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un bazı sosyal medya hesapların yaptığı ‘Yalan haber’ iddialarını gerçeği yansıtmadığı, İHA muhabirlerinin fotoğraflarındaki tarih ve saat detayları ile ortaya konuldu.
Çevre esnaf tepkisini, “Karşı taraf çok temizken bu taraf hep balçık. Kafelerimizin içi leş içinde kalıyor, elimizde paspas, süpürge hiç eksik olmuyor. Kar yağalı 2 gün olmasına rağmen bu tarafı görüyorsunuz. Kafelerin içi berbat, bizler berbatız, yürüyemiyoruz, düşüyoruz. Müşterilerimiz de yürürken zorluk çekiyor” diye belirtmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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