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Sıfırın altında sıcaklıkta helva sırası Soğuğa aldırış etmeden helva için sıra beklediler

İHA

Sıfırın altında sıcaklıkta helva sırası Soğuğa aldırış etmeden helva için sıra beklediler

Eskişehir’de etkisini gösteren soğuk havaya aldırış etmeyerek helva sırası bekleyen vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi.
Eskişehir’de son günlerde etkisini gösteren soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, cadde ve sokaklarda buzlanmaya sebep oldu. Gündüz saatlerinde ise sıfır derece civarlarında olan hava sıcaklığı, birçok insanın sokağa dahi çıkmasına engel oluyor. Tüm bu olumsuz hava koşullarına rağmen, Değirmen Sokak’ta bir helvacının önündeki yaklaşık 20 kişilik kuyruk görenleri şaşkına çevirdi. Soğuk havanın etkisinden dolayı birçok insan kapalı alanlara kaçarken, helva için kapıda oluşan kuyruğa birçok kişinin dikkatini çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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