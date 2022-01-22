(ÖZEL) Oğlunu market ve berbere kızakla çekerek götürdü Minik Kuzey, babasının jesti ile unutamayacağı nostalji dolu bir gün yaşadı Kaan Kapan: “Yağan karı fırsata çevirmek için kızakla gitmeye karar verdik”

Eskişehir’de 6 yaşındaki oğluna güzel bir jest yaparak kızakla çekip market ve berbere götüren baba, minik çocuğa unutulmaz bir anı bırakmış oldu.

Eskişehir’de uyarısı yapılan kuvvetli kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabaha karşı etkisini arttıran ve halen devam eden yağışın ardından Eskişehirliler güne kar örtüsüyle uyandı. Kar soğuk olsa da, yaşattığı bazı sevinç manzaraları içleri ısıttı. Aileler ise çocuklarına kar mutluluğu yaşatabilecek ortam buldu.

Eskişehir’de öğretmen olan Kaan Kapan da çocuğuna unutulmaz anlar yaşatmak isteyen ebeveynlerden birisi. Oğluyla kuaföre ve markete gitmek için evden çıkarken arabasını kullanmak yerine nostalji olarak kültürümüzde yeri olan bir yöntemi tercih etti. Evlerinde bulunan kızağa oğlunu bindirdi ve karlı yollarda küçük çocuğuna nostalji yaşattı. Gidecekleri her yere oğlunu kızakla çekerek götüren baba, çocuğuna unutulmaz anlar armağan hediye etti.



“Yağan karı fırsata çevirmek için kızakla gitmeye karar verdik”

Baba Kaan Kapan, evlerinden çıkarken araba yerine kızak tercih ettiklerini belirtti. Kültürümüzde yeri olan kızak ile 6 yaşındaki oğluna yaşattığı nostaljinin mutluluğunu dile getiren Kapan, “Okul döneminde bizim öğrencilerimizle özlediğimiz kar yağışıydı. Oğlumla birlikte, yılın bu zamanlarında yağmaya başlayan karı fırsata çevirdik. Sabah erkenden kalktık. Dışarıdaki karı görünce, bunu eğlenceye çevirmek istedik. Mutluyuz, çünkü biz İzmirliyiz. Kara hasret bir memleketten geldiğimiz için oğlumla bu anları değerlendirmeye çalışıyoruz. Oğlum 6 yaşında. Bu kadar yoğun bir karı ilk defa görüyor. Onun doğduğu zamandan beri bu kadar çok kar yağmamıştı. Bu sezon böyle denk geldi. Aslında biz berbere gitmek için çıkmıştık. Arabayla gidecektik. Sonra yağan karı fırsata çevirmek için kızakla gitmeye karar verdik. Hem vakit geçireceğiz hem eğleneceğiz hem de berbere ve alışverişe falan gideceğiz. Nostaljik bir şekilde vakit geçirmek istedik” ifadelerini kullandı.



“Bugün çok güzel”

Babasının unutulmaz bir gün yaşattığı 6 yaşındaki Kuzey, karla oynamayı çok sevdiğini ve heyecanlandığını belirterek “Karda oynamayı çok seviyorum. Aslında evde de oynuyorum. Karı çok severim ama yağmurda bile oynuyorum. Kardan adam yapmayı çok seviyorum. Kızakla gezmek eğlenceli oluyor. Bugün çok güzel, karla oynarken çok heyecanlanıyorum.”

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