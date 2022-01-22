Eskişehir'de kar yağışı



Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kentte gece başlayıp, sabah da aralıklarla yağan kar, etkisini sürdürüyor. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için ise Karayolları ekipleri, mesaisini sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 6 derece olduğu belirtildi. Kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-01-22 12:49:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.