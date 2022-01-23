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2022 yılındaki trend saç renkleri Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: “Erkeklerde daha çok gri tonları, kadınlarda ise platin, açık sarı ve koyu sarı tercih ediliyor”

İHA

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2022 yılındaki trend saç renklerini açıkladı.

2022 yılındaki trend saç renkleri Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: “Erkeklerde daha çok gri tonları, kadınlarda ise platin, açık sarı ve koyu sarı tercih ediliyor”

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2022 yılındaki trend saç renklerini açıkladı.
Eskişehir’de Saloon HY işletmesiyle hizmet veren saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, kadın ve erkekler için 2022 yılındaki trend saç renklerini değerlendirdi. Yılmaz’ın açıklamalarına göre erkekler için gri tonları tercih edilirken, kadınlarda ise sarı tonları ve platin öne çıkıyor. Boyanın ardından yapılan bakımların da önemli olduğuna değinen Yılmaz, “En çok tercih edilen renkler gümüş gri, normal gri, soft gri, platin sarı, koyu sarı, açık sarı ve platin oluyor. 2022’de en çok tercih edilen renkler bunlar. Erkeklerde daha çok gri tonları, kadınlarda ise platin, açık sarı ve koyu sarı tercih ediliyor. 6 aydan 6 aya boya işlemleri olabilir. Boyanın yapılışına göre 2 aya göre de değişebiliyor. Erkeklerin saçları kısa olduğu için daha kısa sürede yapılıyor. Kadınlara 6 ayda yapılıyorsa, erkeklere 3 ayda yapılması gerekir” dedi.

“Evde yapılan bakımlar haftalık ve günlük yaşam içerisinde kullanılan bakımlar”
Saç boyasının uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Saçın yanma ihtimali çok yüksek. Saçın bir asittik PH oranı var. Bu oran normalde 4 buçuk bazı ile 5 buçuk bazında olması gerekiyor. Saça işlem yaptırdığın zaman asittik oranı yukarı çıkıyor. Oranı dengelemek için tekrardan bakım yapılması gerekiyor. Bakımı yapılmadan tekrardan açma işlemi yapılırsa saç yanar ve kopar. Evde yapılan bakımlar haftalık ve günlük yaşam içerisinde kullanılan bakımlar. Bizim yaptığımız bakımlar, 35 ay arasında olduğu için asittik oranı dengeliyor. O zaman tekrardan saçlarına açma ve boyama işlemi yaptırabilirler” şeklinde konuştu.

“6 ayda bir yaptırıyorum”
Saç bakımı yaptırmayı çok sevdiğini dile getiren Sabahat Tutku Özcan, “6 ayda bir yaptırıyorum. Bakım yaptırmayı çok seviyorum. Koyu sarı, açık sarı ve platin sarısı renkler çok hoşuma gidiyor. Çok güzel renk tonları yakalıyorlar. Ten rengime yakışıyor. Kendime yakıştırdığım için bu rengi tercih ettim. Çok memnun kaldım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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