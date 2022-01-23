Eskişehir Türk Ocağı'nda “Darürrahat” konulu konferans düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Kağan Şakacı, Eskişehir Türk Ocağı'nda “Darürrahat Müslümanları ve Ütopik Eğilimler” konulu konferans düzenledi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal’ın da katılımı ile gerçekleşen konferansta Doç. Dr. Bilge Kağan Şakacı, İsmail Gaspıralı’nın 140 sene önce kaleme aldığı “Darürrahat Müslümanları” kitabını anlattı. Doç. Dr. Şakacı, “İsmail Gaspıralı, Kırım Türkleri'nden büyük fikir adamı, yazar, edebiyatçı, gazeteci, yayımcı, eğitimci, belediye başkanı, ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ sözünün sahibidir. Darürrahat Müslümanları eseri öykü karakteri taşımaktadır. Bahsedilen ideal sistem farklı bir yerdedir ve mekânsal olarak dışa kapalıdır. Mekânı geniştir, fakat sınırsız değildir. Romanın konusu İspanya’da bir Müslüman bölgesi olan Endülüs’te geçer. Gaspıralı, o zaman da Endülüs’ten ve Endülüs Müslümanlarının başına gelenlerden haberdardır. Endülüs’te Elhamra Sarayı’na gidişle beraber romanın ütopik yapısı da ortaya çıkar. Kimse Darürrahat’ı bilmemektedir. Darürrahat, Siyera Nevada dağları arasında dört tarafı geçilmez dağlar ile kuşatılmış bir alandadır. Bu alan yürüyerek ve at ile geçilemez. Bu karlı dağların altından tünel kazılarak yolu açılmıştır. Bundan 140 sene önce böylesine üzerinde iyi düşünülmüş, hiçbir şeyi dikkatten kaçırılmamış bir şehri ve İslam’ın bütün iyi özelliklerinin şahıslarında toplandığı bir toplumu tahayyül etmek, düşünmek ve kaleme almak dikkat çekicidir” dedi.

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