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Eskişehir’de engelli ve hamile kamu personeli haftanın ilk günü izinli olacak

İHA

Eskişehir Valiliği, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağını duyurdu.

Eskişehir’de engelli ve hamile kamu personeli haftanın ilk günü izinli olacak

Eskişehir Valiliği, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağını duyurdu.
Eskişehir’de soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle kamuda görevli engelli ve hamile personelin hafta başında idari izinli olacağı belirtildi. Eskişehir Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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