“29. Uğur Mumcu’yu Anma Ödülleri” sahiplerini buldu

Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen ‘29. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

Pandemi dolayısıyla ödüllerin sahiplerine ileri tarihte düzenlenecek bir tören ile takdim edileceği belirtilirken, 16 kategoride 41 isim ödüle layık görüldü. Ödüller ileri tarihte düzenlenecek tören ile takdim edilecek.



“Mumcu’nun çizgisinde ilerleyenlere selam olsun”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uğur Mumcu’nun yıllardır Tepebaşı’nda anılmaya devam ettiğini belirterek, “Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi iş birliği ile düzenlenen 29. Uğur Mumcuyu Anma Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kez pandemi koşulları nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi bir araya gelemedik ancak yüreklerimiz her zaman olduğu gibi yine Uğur Mumcu’nun aydınlığında buluştu. Kalleşçe bir suikast sonucu 29 yıl önce aramızdan ayrılan cumhuriyet aydını, Mustafa Kemal Atatürk devrimlerinin bekçisi, gerçeklerin ve halkın gazetecisi Mumcu’yu bu yıl da özlemle anıyoruz. Mumcu’nun gazetecilik etiğine ve cumhuriyet değerlerine verdiği önemin, gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi adına takdim ettiğimiz anma ödülleri, 16 ayrı kategoride sahiplerini buldu. Tüm isimleri ayrı ayrı tebrik ediyor, Mumcu’yu bir kez daha özlemle anıyorum. Uğur Mumcu’nun yaşamına mal olan çizgisinde ilerleyen tüm ülke aydınlarına selam olsun” diye konuştu.



“Gazetecilik yaptığı için katledildi”

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu ise, “Uğur Mumcu, sadece gerçekleri yazdığı, sadece ve sadece gazetecilik yaptığı için katledildi. Peki gerçeklerden rahatsız olan kimlerdi? Bu sorunun yanıtı 29 yıldır bu cinayeti aydınlatmayan güçlerdir. 29 yılda her şey değişti; iktidarlar, hakimler, mahkemeler, yasalar, insanlar, bakanlar, milletvekilleri. Koca bir 29 yıl geçti değişmeyen tek şey ‘adalet beklentisi’ oldu. 29 yıl önce doğan ‘Umut’ isimli yüzlerce, binlerce çocuk bugün 29 yaşına geldi. Ancak 29 yılda kimse ‘o tuğlayı’ çekemedi, belki de duvar kendi üzerine yıkılacağı için çekmek istemedi. Uğur Mumcu da Uğur Mumcu gazeteciliği de ölümsüzdür. Mesleğimize yönelik saldırıları, Uğur Mumcu gibi inadına gazetecilik yaparak aşacağız. Üyemiz de olan Uğur Mumcu’yu özlem ve saygı ile anıyoruz temsil ettiği meslek değerlerini savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

