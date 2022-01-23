Üç şehirde hamile ve engelli kamu personeline `kar´ izni



Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS/KÜTAHYA, BİLECİK,(DHA)ESKİŞEHİR´in yanı sıra komşu illeri Kütahya ve Bilecik valilikleri olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum, kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personele yarın için idari izin verildiğini açıkladı.

Eskişehir´de üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, etkisini kaybederken yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Eskişehir Valiliği, kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımdaki olumsuzluklar nedeniyle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personele 1 günlüğüne idari izin verildiğini açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİLECİK´TE 67 KÖY YOLU KAPALI

Bilecik´te etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, köy yollarında ulaşıma kapattı. Bilecik Valiliği 67 köyün yol açma çalışmalarının devam ettiğini, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli engelli ve hamile personele 2 gün izin verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bilecik´te devlet ve il yollarında trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Köy yollarından 67 köy yolumuz kapalıdır. Ancak yol açma çalışmalarımız ekiplerimizin gayretli çalışmaları ile devam etmektedir. Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 24/01/2022 Pazartesi ve 25/01/2022 Salı günleri 2 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

HASTANEYE UMKE YETİŞTİRDİ

Osmaneli ilçesi Orhaniye köyünde ise yoğun kar nedeniyle bölgeye ambulans ulaşamayınca UMKE ekipleri devriye girdi. Evinde nöbet geçiren 2.5 yaşındaki A.Y., UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya Valiliği de internet sitesinden yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu´nca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24/01/2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildi" denildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS

2022-01-23 22:13:06



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