Mihalıççık yollarında çalışmalar sürüyor

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Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Mihalıççık’ta ekipler yolların kapanmaması için küreme çalışmaları yapıyor.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe beyaza büründü. İlçedeki yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Araç ve yaya yollarında buzlanma meydana geldi. Gece eksi 15, gündüz eksi 9 dereceyi gören ilçede köy yollarının kapanmaması adına çalışmalar yapıldı. Belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kepçe ve kamyonlarla yollarda biriken karlara müdahale etti.

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