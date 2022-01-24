Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki “Nadir Eserler” dijitalleşiyor Nadir Eserler Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Arif Yılmaz; "Kitaplığımızda yaklaşık olarak 3 bin 200 tane Arapça, Osmanlıca ve Farsça dilinde yazılmış, ağırlıklı olarak İslam hukuku ve edebiyat türünde kitaplar bulunuyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki “Nadir Eserler” dijitalleşiyor Nadir Eserler Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Arif Yılmaz; "Kitaplığımızda yaklaşık olarak 3 bin 200 tane Arapça, Osmanlıca ve Farsça dilinde yazılmış, ağırlıklı olarak İslam hukuku ve edebiyat türünde kitaplar bulunuyor"

İHA

Anadolu Üniversitesi'nin dijitalleşme vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde değerli eserler Anadolu Üniversitesi platformları aracılığıyla öğrenci, akademisyen ve okurlara açılıyor. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmış farklı türlerden 3 bin 200 eser dijital ortamda taranarak okuyucularla buluşuyor.

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki “Nadir Eserler” dijitalleşiyor Nadir Eserler Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Arif Yılmaz; "Kitaplığımızda yaklaşık olarak 3 bin 200 tane Arapça, Osmanlıca ve Farsça dilinde yazılmış, ağırlıklı olarak İslam hukuku ve edebiyat türünde kitaplar bulunuyor"

Anadolu Üniversitesi’nin dijitalleşme vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde değerli eserler Anadolu Üniversitesi platformları aracılığıyla öğrenci, akademisyen ve okurlara açılıyor. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmış farklı türlerden 3 bin 200 eser dijital ortamda taranarak okuyucularla buluşuyor.

Öğr. Gör. Yılmaz: “Okurlarımızın nadir eserlere ulaşabilmesi için farklı bir yol izledik”
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Arif Yılmaz, farklı türden eserler ve bu eserlerin dijitalleşme süreci hakkında bilgiler verdi. Eserlerin dijitalleştirme işlemlerinden sorumlu Yılmaz, “Nadir Kitaplar bölümünü maalesef okuyucuya kapalı tutuyoruz. Çünkü okuyucuların kitaplarla olan teması eserlerin ömrünü kısaltabiliyor. Dolayısıyla okurlarımızın nadir eserlere ulaşabilmesi için farklı bir yol izleyerek bu eserleri dijitalleştirdik, kendi platformlarımızdan tüm okuyucularımıza açmayı tercih ettik. Kitaplığımızda yaklaşık olarak 3 bin 200 tane Arapça, Osmanlıca ve Farsça dilinde yazılmış, ağırlıklı olarak İslam hukuku ve edebiyat türünde kitaplar bulunuyor. Eşsiz kaynaklar olarak nitelendirilebilecek kitapların bir kısmı el yazması bir kısmı da matbu eserlerden oluşuyor. Bazı kitapların içeriğinden ziyade cildi çok kıymetli bazılarının da içeriği çok kıymetli. Tarama aşamasında çok hassas davranmak gerekiyor. 100 küsür yıllık el yazması eserlerin mürekkebinden kâğıdına kadar belli bir sıcaklık ve nemde korunması en önemli hususlardan biri.” şeklinde konuştu.

Öğr. Gör. Bayrakeli: “Taranan kitaplar okuyuculara büyük kolaylık sağladı”
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Emel Fatma Bayrakeri ise Nadir Eserlerin dijitalleş ortama kazandırılmasına ilişkin şunları söyledi:
“Kitaplar oldukça eski ve el yazması olduğu için okunması zor ve hassastı. Bu sebeple yüksek çözünürlükte taranan kitaplar okuyuculara büyük kolaylık sağladı. Eserlerin tüm okuyucularımıza değerli katkılar ve bilgiler sunmasını arzuluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever imam ihtiyaç sahiplerine soba ve kömür yardımı yapıyor
YEREL HABERLER Hayırsever imam ihtiyaç sahiplerine soba ve kömür ...
Çifteler’de belediye ekipleri gece boyu çalıştı
YEREL HABERLER Çifteler’de belediye ekipleri gece boyu çalıştı
Define cinayetinde tutuklu 2 sanık hakkında ‘müebbet’ hapis istemi İzinsiz define kazısında 2 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü patlamada sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu
YEREL HABERLER Define cinayetinde tutuklu 2 sanık hakkında ‘müebbet’ ...
Mihalıççık yollarında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mihalıççık yollarında çalışmalar sürüyor
Nöroloji uzmanından beyin krizi konusunda önemli uyarılar Prof. Dr. Gazi Özdemir: “Beyin krizi, kalp krizinden daha acildir” “Krizden korunmak için beyninizi tansiyon yüksekliğinden koruyun”
YEREL HABERLER Nöroloji uzmanından beyin krizi konusunda önemli uyarılar Prof. ...
Türkmen Dağı’nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi
YEREL HABERLER Türkmen Dağı’nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi
(ÖZEL) Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı Zor şartlarda para biriktirerek aldığı arabasını hırsızlara kaptırdı Araba hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Arabası çalınan Mehmet Ali Çelik hırsızlara seslendi: “Bu araba helal parayla alındı, size yaramaz” “12 gündür arabamdan bir haber çıkmadı”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı ...
(ÖZEL) Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu Kayarak kaza yapan araçlarda genellikle ön ve arka tampon, kapı ve çamurluklar hasar görüyor Kaporta ustası Recep Çalışan: “Kazaların çoğalmasıyla işlerimiz yoğunlaştı” "Bilinçli bir şekilde kar lastiği kullananlar daha az kaza yapıyor"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk ...
Üç şehirde hamile ve engelli kamu personeline `kar´ izni
YEREL HABERLER Üç şehirde hamile ve engelli kamu personeline `kar´ ...
Üç şehirde hamile ve engelli kamu personeline `kar´ izni
YEREL HABERLER Üç şehirde hamile ve engelli kamu personeline `kar´ ...
“29. Uğur Mumcu’yu Anma Ödülleri” sahiplerini buldu
YEREL HABERLER “29. Uğur Mumcu’yu Anma Ödülleri” sahiplerini buldu
Eskişehir’de engelli ve hamile kamu personeli haftanın ilk günü izinli olacak
YEREL HABERLER Eskişehir’de engelli ve hamile kamu personeli ...
Eskişehir Türk Ocağı'nda “Darürrahat” konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı'nda “Darürrahat” konulu ...
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan EOSB’ye ziyaret Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: “Eskişehir OSB’nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan EOSB’ye ...
Tepebaşı’nda kar ile mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda kar ile mücadele hız kesmiyor
Eskişehir'de kızak şenliğinde doyasıya eğlence
YEREL HABERLER Eskişehir'de kızak şenliğinde doyasıya eğlence
Başkan Ataç: "Slogan değil Tepebaşı gerçeği"
YEREL HABERLER Başkan Ataç: "Slogan değil Tepebaşı gerçeği"
ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ve Model Fabrika Oyununun kurallarını açıkladı
YEREL HABERLER ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ve Model ...
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar İnönü’deki kızak festivalinde renkli görüntüler yaşandı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt: “2 senedir pandemiden dolayı yapamıyoruz”
YEREL HABERLER Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ...
Çifteler’de çekilen filme Başkan Bıyık’tan ziyaret
YEREL HABERLER Çifteler’de çekilen filme Başkan Bıyık’tan ziyaret
Meteoroloji'den Eskişehir ve çevresi için tipi ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Eskişehir ve çevresi için tipi ve çığ ...
Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu Bağışlanan mavi kapakları almaya otogara giderken trafik kazası geçiren Halit Aydoğan: “Nereden geldiğini ben de anlayamadım, önden vurdu bize” Torun Melike Sarıtaş: “Başımıza gelen kaza daha kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi”
YEREL HABERLER Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından ...
2022 yılındaki trend saç renkleri Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: “Erkeklerde daha çok gri tonları, kadınlarda ise platin, açık sarı ve koyu sarı tercih ediliyor”
YEREL HABERLER 2022 yılındaki trend saç renkleri Saç tasarımcısı ...
Geçtiğimiz günlerde boş kalan balık tezgahlarında bolluk başladı
YEREL HABERLER Geçtiğimiz günlerde boş kalan balık tezgahlarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.