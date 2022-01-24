Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de sergileniyor



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla katledilmesinin 29´uncu yıl dönümünde anılıyor. Patlamanın ardından hurdaya dönen otomobili ise Eskişehir'de 7 yıldır Türkiye'nin farklı illerinden getirilen mermer parçalarından oluşturulan özel bir kaidenin üzerine yapılan cam fanusta sergileniyor.

24 Ocak 1993'te evinin önünde otomobiline konulan bombayla hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Uğur Mumcu, ölümünün 29´uncu yılında anılıyor. Patlamanın ardından 3 parçaya bölünerek hurdaya dönen 06 YR 245 plakalı otomobili ise 7 yıldır Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'ndaki mermer kaide üzerinde yaptırılan özel cam fanusta sergileniyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı gazeteci Can Hacıoğlu, otomobilin dava kapsamında 20 yıl kadar Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü deposunda tutulduğunu ardından ise ailesine teslim edildiğini söyledi. Hurda otomobilin Eskişehir'e kamyonla getirildiğini anlatan Hacıoğlu "Gazeteci ağabeyimiz, büyüğümüz, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun otomobilinde şehit edilmesinde sonra bu gördüğünüz otomobili, 3 parça haline gelmişti. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün deposunda durdu. 20 yıl sonra, bugünden 9 yıl önce Mumcu ailesine, `arabayı artık alın´ dediler. Mumcu ailesi de bu otomobil alındıktan sonra ne olacağının kararını verecekti. İzmirli gazeteciler talip oldular. Bunu duyunca Eskişehir´deki Çağdaş Gazeteciler Derneği üyeleri adına otomobilin bize verilmesini istedim. Daha sonra Eskişehir´deki belediye başkanları devreye girdiler ve otomobil ailesi tarafından bize verildi. Yaklaşık 9 yıl önce otomobili Eskişehir'e bir kamyonla getirdik, 3 parça halindeydi" dedi.

'BU OTOMOBİLLE ESKİŞEHİR SOKAKLARINDA GEZERDİ'

Odunpazarı Belediyesi´nin Büyükdere Mahallesi´nde Uğur Mumcu Parkı düzenlemesinin ardından hurda aracın burada sergilenmeye başladığını ifade eden Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 7 yıl önce otomobil bu parka konuldu. Bir ibret vesikası olarak Eskişehir'e gelenler, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri gelip bu otomobili görüyor. O yıllar, 1993 yılı cinayetler yılıydı. Ziyarete gelenlerin o yıllarla ilgili öngörüleri, düşünceleri oluyor. Uğur Mumcu aslında bir Eskişehirli. Eskişehir´e çok sık gelirdi. İletişim fakültesinde ders verirdi. Bu otomobille Eskişehir sokaklarında gezerdi. Bu otomobil burada bizimle yaşıyor. Ailenin otomobili verirken şartı `hiç boyamayacaksınız, olduğu gibi duracak´ idi. Burada bir cam fanusta. Altındaki mermer kaide için Türkiye´nin mermer çıkan her yerinden mermerler getirildi ve konuldu" diye konuştu.

Uğur Mumcu´nun ölüm yıl dönümü nedeniyle parka gelen ziyaretçiler çiçek bırakırken, karla kaplanan park Odunpazarı Belediyesi tarafından temizlendi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-01-24 13:11:36



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