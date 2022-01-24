Tepebaşı Belediyesi soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmazken, Belediye ekipleri, mama ve yiyecekleri kent merkezine ve kırsal alanlara bırakarak sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Tepebaşı Belediyesi, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalmıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için mama ve yiyecekleri ilçenin çeşitli yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Yetkililer konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Sokak hayvanlarının bu soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımız sürüyor. Eskişehir’i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkün. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Otomobilleri kontrol edelim”

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan; otomobillerini çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, hayvanların içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapılabileceğini, yemek artıklarının kuytu köşelere bir kap su ile birlikte bırakılmasının sevimli dostlarımızın hayatını kurtaracağına da dikkat çekti.

Kuşlar için de zorlaşan hava şartlarında ekmek kırıntılarının hayat kurtarıcı olduğunu ifade eden yetkililer, sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatarak donmasının engellenebileceğini belirtiyor.

Yetkililer ayrıca yaralı veya hasta olduğu düşünülen bir sokak hayvanı fark edildiğinde, vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

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