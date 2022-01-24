Eskişehir’de dondurucu soğukların ardından tehlikeli buz sarkıtları

Eskişehir’de yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinin ardından bugün yüzünü gösteren güneş, çatılarda ve tentelerde tehlikeli buz sarkıtlarının oluşmasına sebep oldu.

Eskişehir’de son birkaç gündür etkili olan kar yağışı, yerini güneşli ve dondurucu soğuk havaya bıraktı. Sıfırın altında seyreden hava sıcaklığının yanı sıra güneşin çıkması, çatılarda ve dükkân önündeki tentelerde boyları 40 santimetreyi bulan buz sarkıtları oluşturdu. Meydana gelen buz sarkıtları, vatandaşa büyük tehdit oluşturdu.

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi'ne ait Ahşap Eserler Müzesi'nin çatısından sarkan buzlar, müzenin hafta başı hizmet vermemesi, oluşabilecek herhangi bir kötü senaryonun önüne geçti.

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