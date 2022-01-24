Çöken tentenin altında kalan kadın yaralandı

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Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, bir giyim mağazasının önündeki tente çöktü. Demir profilden yapılan tentenin altında kalan Ayşe Sarıköse (55) yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Banka Sokak'ta 2 katlı bir giyim mağazasının önünde bulunan 10 metre uzunluğundaki demir profilden yapılan tente, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Bu sırada yoldan geçen Ayşe Sarıköse, tentenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tentenin altından çıkarılan Ayşe Sarıköse, çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarıköse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-01-24 17:43:12



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