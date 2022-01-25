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`İyi ki varsın Eren´ filmine Eskişehir galası

DHA

`İyi ki varsın Eren´ filmine Eskişehir galası


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ŞEHİT Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in anısına çekilen `Kesişme: İyi Ki Varsın Eren´ filminin Eskişehir galası Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu´nda yapıldı. Eren Bülbül´ü canlandırmak için 5 bin kişi arasından seçilen lise öğrencisi Rahman Beşel, sinema sektörünü çok sevdiğini ve bu yolda ilerlemek istediğini söyledi.
Trabzon Maçka´da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in yaşam öyküsünü anlatan `Kesişme; İyi ki Varsın Eren´ filmi özel bir gösterimle Eskişehir´de gala yaptı. Anadolu Üniversitesi, Sinema Anadolu salonundaki özel gösterime CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda davetli izledi. Gösterime ayrıca, `Kesişme, İyi ki Varsın Eren´ filminde Eren Bülbül´ü canlandıran Rahman Beşel, Eren´in annesi Ayşe Bülbül´ü canlandıran oyuncu Mutlunur Lafçı, şehit trafik polisi Fethi Sekin´i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş ve filmin dijital sanatlar genel koordinatörü Çağlar Ercan katıldı.
Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, filmle birlikte şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´i andıklarını ifade ederek, "Onların hikayesinden yola çıkılarak çekilen son derece güzel bir filmi birlikte izliyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
`EREN´İN ABLASI ŞİVE KOÇUM OLDU´
Filmde şehit Eren Bülbül´ün annesi Ayşe Bülbül´ü canlandıran oyuncu Mutlunur Lafçı özellikle şive konusunda zorlandığını söyledi. Filmin Bülbül ailesinin yaşadığı evlerinde çekildiğini ve sete giderken Eren Bülbül kabrinin yanından geçtiklerini anlatan Lafçı, "Ben filmde Eren Bülbül´ün annesini canlandırıyorum. Benim en çok korktuğum şeylerden biri şeviydi. Eren´in ablası Yeter bana şive koçluğu yaptı. Aileyle tanıştım, onlarla çok vakit geçirdim. Karadeniz´de benim hiç görmediğim bir hayat neticede. İnek sağmadan tutun, yayla yolunda yürümek, 13 çocuklu bir ailenin, nasıl vakit geçirdiğiyle ilgili aileyle vakit geçirerek bunları deneyimledim. Film gerçek mekanlarında çekildi, biz hep Eren´in kabristanının önünden geçerek sete gittik. Bu bizi çok zorladı. Ben sete girmeden çekeceğim sahnenin Ayşe anneden hikayesini dinledim. Çünkü yazılanların hepsi gerçek" diye konuştu.
Filmin dijital sanatlar genel koordinatörü Çağlar Ercan ise filmin çok hassas konu içerdiği için doğru işlenmesine gayret ettiklerini belirterek, "Öncesinde şehidimizin ailesiyle görüşmelerimiz başlamıştı. Ayşe Bülbül ve Cemile Gedik'le görüşmelerimiz başlamıştı. Bunlar çok hassas konular ve çok doğru işlenmesi gereken konular. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tarafın sesi ve sözcüsü olamaz, bütün vatandaşları kucaklar" dedi.
`KARADENİZ BÖLGESİNDE OYUNCU ARADILAR´
Filmde şehit Eren Bülbül´ü canlandırması için yaklaşık 5 bin kişi arasından seçilen 17 yaşındaki lise öğrenci Rahman Beşel ise filme dahil olma hikayesini anlattı. Rolü için 1 ay Bahar Kerimoğlu ile çalıştıklarını ifade eden Beşel, "Film için bütün Karadeniz bölgesinde oyuncu aranıyordu. En son kaymakamlık, muhtarlık ve Milli Eğitim´e başvurdular. Benim mezun olduğum ortaokula geldiler. Orada kendimi tanıttım. Yaşım, boyum, kilom falan. Orada bu tarz bir tanıtım videosu çektik. Ondan sonra İstanbul´da 1 ay Bahar Kerimoğlu´ndan oyunculuk eğitimi aldım. Ben bundan önce çok utangaç birisiydim. O zamanki gibi olsam burada bu konuşmayı yapamazdım. Bahar Kerimoğlu bu konuda bana çok yardımcı oldu. Daha önce oyunculuk deneyimim olmadığı için Hatay´a gittim. Hatay´da da çekimlerimiz oldu. Sete alışmam için neler yapmam gerekiyorsa öğrenmeye çalıştım. Böyle bir biyografi filminin, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik´in filminin çekilmesi çok güzel. Gün geçtikçe halkımızın sevgisini kazanıyoruz. Ben sosyal medyadan gelen mesajların hepsini tek tek okuyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik´in hayatı çekildiği için çok mutluyum" dedi.
`GEMİ MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORDUM´
Lise eğitiminin ardından gemi mühendisi olmak gibi bir hayalinin olduğunu ancak sinema sektörüne girdikten sonra fikrinin değiştiğini anlatan Rahman Beşel, şunları söyledi:
"Daha önce böyle bir şey, oyuncu olayım diye aklımın ucundan bile geçmezdi. Benim gemilere karşı bir düşkünlüğüm var. Gemi mühendisi olmak isterdim. Bu sektöre girdikten sonra çok az bile olsa sektörü tanıdım. Biraz da bu sektörü sevdim diyebilirim. Bu yolda devam etmek isterim. Şu an lise 3´üncü sınıftayım. İleride bir konservatuarda okumayı isterim. Benim filmde etkilendiğim iki nokta var. Eren´in babası, Eren 13 yaşındayken vefat etmiş. Eren yevmiyeye gidiyor, ailesine bakıyor, evin erzaklarını alıyordu. Bu beni en çok etkileyen durumlardan bir tanesiydi. Çünkü 15 yaşındaki bir çocuğun ne kadar bünyesi olabilir ve ne kadar yevmiyeye gidebilir? Ne kadar para kazanabilir ve 13 kişilik bir aileye bakabilir? Diğeri, filmin bütün sahneleri gerçek mekanlarda çekildi. Sete giderken Eren´in mezarı hemen üstümüzdeydi. Vurulma sahnesinde de çok zor duygular yaşadım. Yaşıyorsun o anı resmen. Çok zor duygular. Yaşıyorsun ama anlatamıyorum."
`KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN´
Trabzon Maçka´da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in yaşam öyküsünü anlatan `Kesişme; İyi ki Varsın Eren´ filminin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstleniyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu´nun kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu´nun yaptığı filmde başrolleri, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek paylaşıyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-01-24 22:37:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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