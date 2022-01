(ÖZEL) Besicilerin zorlu hava koşullarındaki amansız mücadelesi Kar ve şiddetli soğuklar çeşitli zorluklar çıkarsa da hayvanlarıyla ilgilenmek, beslenmelerini sağlamak zorundalar Soğuk havaya rağmen günün büyük bölümü hayvanlarıyla ilgileniyor Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Eriş Buzacı: “Şu anda 24 saat hayvanlarla ilgilenmek zorundayız”

Eskişehir’de kar ve şiddetli soğukların çeşitli zorluklar çıkardığı hayvan besicileri, her türlü hava koşullarına rağmen hayvanlarıyla ilgilenmek, beslenmelerini sağlamak zorundalar.

Eskişehir’in Karagözler mahallesinde yaşayan Eriş Buzacı, 30 yıldan beri küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Kentte etkisini gösteren zorlu hava koşullarına rağmen Buzacı, her gün hayvanlarına adeta çocuğu gibi bakıyor. Beyaz örtüyle kaplanan kırsal alanlara küçükbaş hayvanları çıkartan Buzacı, yeteri kadar beslenmelerini de ihmâl etmiyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte günün 24 saati hayvanlarla ilgilenmek zorunda kaldıklarını belirten Eriş Buzacı, hayvanların sağlığını korumak için adeta gözünü kırpmadan nöbet tutuyor.



“Koşullarımız şu anda zor”

Kış hayvanlarında hem hayvanların hem besicilerin zorluk yaşadığını ifade eden Buzacı, “Şu anda hayvanlarımızın doğumları başladı. Kış şartlarında biraz zorluklar çekiyoruz tabii ki. Yem fiyatlarından dolayı maliyetlerimiz arttı. Kışın hayvanlarımız doğumda zorluk çekebiliyorlar. Biz de devamlı hayvanlarımızın içinde bulunuyoruz. Koşullarımız şu anda zor. Sıcaklık gece eksi 12’ye kadar düştü. Kuzularımızda birkaç tane fire verdik. Soğuktan dolayı ölen kuzularımız da oluyor. Kar örtüsünün etkisi oluyor. Gündüz güzel ama geceleri soğuk oluyor. Hayvanları barınak yerlerine alıyoruz. Barınaklarımız kardan dolayı biraz zarar gördü. Filelerimizde yırtılmalar meydana geldi” dedi.



“İnşallah kışı çıkartıp bahara girebilirsek, işlerimiz yoluna girecek”

Soğuk havadan dolayı günün her saati hayvanlara bakmak zorunda kaldıklarını belirten Buzacı, “Bu sezon inşallah kışı çıkartıp bahara girebilirsek, işlerimiz yoluna girecek. Yaylım dönemi de kurtaracak. Çok fazla para kazanma durumu yok ama buna da şükür. Bu işte hiç para kazanmıyorum diyen yalan söylüyordur. Güzel meslek, peygamber mesleği. Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz tabi ama önce işi öğrenmeleri lazım. Bu işi severek yapmak için, işin içinde olmak lazım. Şu anda 24 saat hayvanlarla ilgilenmek zorundayız. Soğukta dışarıya çıkıyoruz. Biz rahatsız oluyoruz, onların da hastalığı oluyor” şeklinde konuştu.

